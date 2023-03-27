中石化削末期分派 股息率少近3厘

中國石化(386)去年全年純利661.53億元(人民幣，下同)(約756億港元)，按年少8.1%；營業收入3.32萬億元，多21.06%；營業利潤則減14.2%，至964.14億元；建議末期股息每股0.195元，少37.1%，全年派0.355元，減24.5%。按集團上周五收市報4.69港元計，股息率由本來的約11.5厘，降至最新約8.7厘，少2.8厘。

料今年國際油價高位震盪

集團去年油氣當量產量4.89億桶，增1.9%；原油產量2.8億桶，升0.4%；天然氣產量1.25萬億立方英尺，多4.1%；成品油總經銷量2.07億噸，減6.4%；當中境內成品油經銷量1.63億噸，少5.1%。集團預計國際油價在中高位震盪，今年計劃生產原油2.8億桶；天然氣生產12,918億立方英尺；加工原油2.5億噸，生產成品油1.46億噸，資本開支1,658億元。

太保末期息1.02人幣 增2%

另外，中國太平洋保險(2601)昨公布去年底止全年純利246.09億元(約284.5億港元)，按年少8.3%；已賺保費3,688.78億元，增8.6%；賠付支出1,481.47億元，少0.4%；每股收益2.56元，每股末期息1.02元，多2%。

保險收入多6% 新業務價值挫

集團期內實現保險業務收入2,253.43億元，多6.5%，其中新保收入增長35.8%，增速逐季提升；實現營運利潤308.35億元，升9.1%。個人壽險客戶13個月保單繼續率提升7.7個百分點，退保率下降0.2個百分點。壽險業務去年末內含價值為3,981.91億元，增長5.7%；新業務價值為92.05億元，跌31.4%；其中，下半年新業務價值漲13.5%。受渠道、產品結構變化影響，新業務價值率11.6%，跌11.9個百分點。

太保指，今年內地經濟進入恢復增長期，國家仍將堅持積極的財政政策和穩健的貨幣政策，推動經濟運行整體好轉，預計企業盈利有一定的改善空間，投資價值將逐步顯現。