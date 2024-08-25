中石化半年多賺2.6% 中期息14.6分人幣

分部表現看，中石化上半年勘探及開發年實現油氣當量產量257.66百萬桶，升3.1%，其中境內原油產量126.49百萬桶，增長1.5%；天然氣產量7,005.7億立方英尺，升6%。煉油業務方面，上半年加工原油12,669萬噸，生產成品油7,730萬噸，增長1.6%，其中，汽油產量同比增長6.6%，煤油產量同比增長15.2%。營銷及分銷方面，上半年，成品油總經銷量11,901萬噸，多2.1%，其中境內成品油總經銷量9,014萬噸。化工方面，上半年乙烯產量649.6萬噸，合成纖維單體及聚合物增17.8%。加強戰略客戶合作和產品定制化服務，積極開拓境內外市場，出口量同比升17.8%。上半年化工產品經營總量4,006萬噸。

中石化上半年資本支出558.93億元，其中勘探及開發板塊資本涉337.88億元，主要用於濟陽、塔河等原油產能建設，川西等天然氣產能建設以及油氣儲運設施建設；煉油板塊涉92.01億元，主要用於鎮海煉化擴建、廣州石化技術改造、茂名石化技術改造等項目建設；營銷及分銷板塊涉29.52億元，主要用於「油氣氫電服」綜合加能站網絡發展、現有終端銷售網絡改造、非油品業務等項目；化工板塊涉86.33億元，主要用於鎮海二期、茂名等乙烯及高端材料項目建設；總部及其他資本支出13.19億元，主要用於科技研發和信息化等項目建設。集團預計下半年資本支出1,171億元，當中勘探及開發板塊440億元；煉油板塊156億元；營銷及分銷板塊154億元；化工板塊372億元；總部及其他資本支出49億元。

3 年每年現金分紅比例不低於 65%

董事長馬永生指，當前面臨前所未有的行業變局，也擁有難得的發展變革機遇，將以全面深化改革推動高質量發展，突出創新引領，強化精益管理，加快轉型升級，全力攻堅創效。公司董事會對未來滿懷信心，立足實際制定了「提質增效重回報」行動方案和未來3年股東分紅回報規劃，即未來3年公司每年現金分紅比例不低於65%，與股東分享發展成果。

預計國際原油價格寬幅震蕩

展望下半年，中石化料中國經濟有望繼續回升向好，預計境內天然氣和化工產品需求持續增長，成品油需求基本保持穩定。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響，預計國際原油價格仍將寬幅震蕩。分部目標方面，勘探及開發板塊下半年計劃生產原油139百萬桶，生產天然氣6,795億立方英尺；煉油板塊計劃原油加工量1.26億噸；營銷及分銷板塊計劃境內成品油經銷量9,109萬噸；化工板塊計劃生產乙烯685萬噸。