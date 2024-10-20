中石化獲中行9億人幣授信回購 母企獲7億作增持

集團指，近日接到中國石化集團的通知，為積極回應並充分運用好有關監管部門「支持股票增持」的政策工具，中國石化集團與中國銀行(3988)簽訂授信協定，據此獲得7億元人民幣的授信額度，專項用於本輪增持及未來新一期增持計劃，通過集中競價交易的方式增持中國石化的A股。相應的，本輪增持中A股的資金來源將由「中國石化集團及其全資子公司的自有資金」，變更為「中國石化集團及其全資子公司的自有資金及金融機構的借款」。中國石化集團預計後續在本輪增持及未來新一期增持計劃中，增持公司A股股份的金額不低於已獲得的授信額度，具體將根據相關法規、市場情況及實際資金情況實施。

8月底至今累計回購4732萬人幣

另外，為維護公司價值及股東權益，集團今年8月23日起3個月內，擬使用不低於8億元人民幣、不超過15億元人民幣回購公司A股，截至年本月10日，公司累計回購A股股份749.08萬股，已支付的總金額為4,731.54萬元人民幣。

為積極回應並充分運用好有關監管部門支持股票回購的政策工具，本月19日(上周六)，公司與中國銀行簽訂授信協定，據此獲得不超過9億元人民幣的授信額度，專項用於公司在A股市場進行的股份回購，包括但不限於本輪回購。基於上述變化，本輪回購的資金來源將由「公司自有資金」相應變更為「公司自有資金及金融機構借款」。