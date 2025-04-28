中石化首季少賺25% 與沙特阿美共斥288億人幣組合資

中國石化(386)公佈3月底止首季純利139.75億元(人民幣，下同)，按年少25.4%；營業收入7,353.56億元，減6.9%；每股收益0.115元。集團上季度資本支出182.48億元。另外，集團同時宣布與沙特阿美共斥資約288億元人民幣，在福建設立合資公司，以保障煉化項目原油資源供應。
保障福建煉化項目原油資源供應
分部表現方面，中石化上季勘探及開發業務中，油氣當量產量130.97百萬桶，增1.7%，其中天然氣產量3,684.3億立方英尺，升5.1%。一季度勘探及開發板塊息稅前利潤為136.31億元。煉油方面，上季加工原油6,213萬噸，生產成品油3,719萬噸，生產化工輕油1,133萬噸，增加11.3%。一季度煉油板塊息稅前利潤為23.93億元。
化工板塊虧損13.21億元人民幣
至於行銷及分銷，上季成品油總經銷量5,559萬噸，行銷及分銷板塊息稅前利潤48.67億元。化工方面，上季乙烯產量386.1萬噸，升17.7%，化工產品經營總量1,997萬噸，多2.4%，板塊虧損13.21億元。
截至今年4月25日，中石化累計增持公司2,472.74萬股股份，增持計劃尚未實施完畢，中石化後續將按照計劃繼續擇機增持公司股份。
合資公司佔25% 旗下福建煉化佔50%
另外，中石化公布，與附屬公司福建煉化及沙特阿美旗下AAS組合資，集團佔25%，福建煉化佔50%，AAS佔25%。中石化表示，與AAS合作，有助於古雷二期項目保障原油資源供應，優化融資，整合雙方技術優勢，提高區域資源統籌優化水平，有利提升公司煉化一體化營運水平及區域競爭力。