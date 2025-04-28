中石化首季少賺25% 與沙特阿美共斥288億人幣組合資

中石化與沙特阿美共斥資約288億元人民幣，在福建設立合資公司，以保障煉化項目原油資源供應。(資料圖片)

中國石化(386)公佈3月底止首季純利139.75億元(人民幣，下同)，按年少25.4%；營業收入7,353.56億元，減6.9%；每股收益0.115元。集團上季度資本支出182.48億元。另外，集團同時宣布與沙特阿美共斥資約288億元人民幣，在福建設立合資公司，以保障煉化項目原油資源供應。

保障福建煉化項目原油資源供應

分部表現方面，中石化上季勘探及開發業務中，油氣當量產量130.97百萬桶，增1.7%，其中天然氣產量3,684.3億立方英尺，升5.1%。一季度勘探及開發板塊息稅前利潤為136.31億元。煉油方面，上季加工原油6,213萬噸，生產成品油3,719萬噸，生產化工輕油1,133萬噸，增加11.3%。一季度煉油板塊息稅前利潤為23.93億元。