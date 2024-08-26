中石油半年多賺4% 中期息增半成

上半年中國國內實現原油產量3.928億桶，增長0.1%；可銷售天然氣產量2,486.8十億立方英尺，多2.9%；油氣當量產量8.073億桶，升1.5%。至於海外實現原油產量8,200萬桶，基本持平；可銷售天然氣產量97.4十億立方英尺，下降2.5%；油氣當量產量9,820萬桶，下降0.5%，佔集團油氣當量產量的10.8%。

另外，上半年加工原油 6.933億桶，增長 3%；生產成品油 6,011.9 萬噸，升2.1%，其中航空煤油產量大幅增長42.4%。

預計國際油價保持高位震蕩運行

集團指，下半年世界經濟將保持溫和增長，中國經濟將延續回升向好態勢，但面臨的內外部形勢依然錯綜複雜。國際原油市場供需總體平衡，預計國際油價將保持高位震蕩運行。內地成品油市場面臨新激烈競爭，天然氣市場需求保持較快增長。集團將積極應對市場變化，落實高質量發展要求，及時調整優化生產經營策略，保持油氣兩大產業鏈及各項業務安全平穩高效運行，著力提升業務發展質量和效益，加快推動新興產業佈局，努力為股東創造價值。