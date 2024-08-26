中石油半年多賺4% 中期息增半成

中國石油(857)公布6月底止半年歸屬於母公司股東的淨利潤886.11億元(人民幣，下同)，按年多3.9%；營業收入1.55萬億元，多半成；基本每股收益0.48元；每股中期息0.22元，多4.8%。集團上半年經營支出14,289.4億元，增長 5.1%。
半年原油產量升0.1% 風光發電增1.5倍
產量方面，中石油上半年原油產量4.748億桶，升0.1%；可銷售天然氣產量2,584.2十億立方英尺，增長2.7%；油氣當量產量9.055億桶，多1.3%。上半年風光發電量21.7億千瓦時，多154.5%。
上半年中國國內實現原油產量3.928億桶，增長0.1%；可銷售天然氣產量2,486.8十億立方英尺，多2.9%；油氣當量產量8.073億桶，升1.5%。至於海外實現原油產量8,200萬桶，基本持平；可銷售天然氣產量97.4十億立方英尺，下降2.5%；油氣當量產量9,820萬桶，下降0.5%，佔集團油氣當量產量的10.8%。
另外，上半年加工原油 6.933億桶，增長 3%；生產成品油 6,011.9 萬噸，升2.1%，其中航空煤油產量大幅增長42.4%。
預計國際油價保持高位震蕩運行
集團指，下半年世界經濟將保持溫和增長，中國經濟將延續回升向好態勢，但面臨的內外部形勢依然錯綜複雜。國際原油市場供需總體平衡，預計國際油價將保持高位震蕩運行。內地成品油市場面臨新激烈競爭，天然氣市場需求保持較快增長。集團將積極應對市場變化，落實高質量發展要求，及時調整優化生產經營策略，保持油氣兩大產業鏈及各項業務安全平穩高效運行，著力提升業務發展質量和效益，加快推動新興產業佈局，努力為股東創造價值。
中石油今日收報6.87港元，升0.11港元或1.6%。