中石油去年多賺2%創新高 末期息增至25分人幣

該集團期內營業收入約2.94萬億元，跌2.5%，主要由於原油、天然氣、成品油等油氣產品價格下降及汽油、柴油銷售數量減少。經營利潤跌0.8%，至2,339.54億元。煉油業務實現經營利潤182.3億元，急挫49.7%，主要由於煉油業務毛利空間收窄和產銷量減少。煉油化工和新材料分部持續優化原料結構和產品結構，強化庫存管理，嚴格控制成本費用，實現經營利潤213.86億元，下降42.1%。

至於油氣和新能源分部以提高效率效益為導向，堅持高效勘探、效益開發，大力控制投資和成本費用，持續加強油氣發現成本和生產成本管控，努力推動增產增效。實現經營利潤1,597.45億元，增長7.1%。天然氣銷售分部利用國際市場天然氣價格下降的有利時機，大力控制天然氣採購成本；持續優化客戶結構，大力開拓直銷客戶和終端銷售市場，積極開展市場化交易，不斷增強創效能力。實現經營利潤540.10億元，上揚25.5%。

預期今年資本性支出降至 2622 億

去年資本性支出按年增長0.2%，至2,758.49億元，預期今年資本性支出下降4.9%，至2,622億元。另外，今年計劃原油產量約9.36億桶，可銷售天然氣產量5,341十億立方英呎，油氣當量合計約18.27億桶；計劃原油加工量約13.31億桶。