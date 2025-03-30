中石油去年多賺2%創新高 末期息增至25分人幣

中國石油(857)公布，按國際財務報告會計準則，截至去年12月底止全年純利1,646.84億元(人民幣，下同)(約1,763億港元)，按年升2%，再創歷史新高。每股盈利0.9元，派末期息每股0.25元，增8.7%；全年則派息0.47元，多6.8%。
該集團期內營業收入約2.94萬億元，跌2.5%，主要由於原油、天然氣、成品油等油氣產品價格下降及汽油、柴油銷售數量減少。經營利潤跌0.8%，至2,339.54億元。煉油業務實現經營利潤182.3億元，急挫49.7%，主要由於煉油業務毛利空間收窄和產銷量減少。煉油化工和新材料分部持續優化原料結構和產品結構，強化庫存管理，嚴格控制成本費用，實現經營利潤213.86億元，下降42.1%。
至於油氣和新能源分部以提高效率效益為導向，堅持高效勘探、效益開發，大力控制投資和成本費用，持續加強油氣發現成本和生產成本管控，努力推動增產增效。實現經營利潤1,597.45億元，增長7.1%。天然氣銷售分部利用國際市場天然氣價格下降的有利時機，大力控制天然氣採購成本；持續優化客戶結構，大力開拓直銷客戶和終端銷售市場，積極開展市場化交易，不斷增強創效能力。實現經營利潤540.10億元，上揚25.5%。
預期今年資本性支出降至2622億
去年資本性支出按年增長0.2%，至2,758.49億元，預期今年資本性支出下降4.9%，至2,622億元。另外，今年計劃原油產量約9.36億桶，可銷售天然氣產量5,341十億立方英呎，油氣當量合計約18.27億桶；計劃原油加工量約13.31億桶。
中石油指，展望2025年，預計世界經濟將保持增長，通脹水平持續下行，政策不確定性上升；國際油氣市場供需保持寬鬆，國際原油價格中樞預計下移。內地經濟將穩定增長，全年GDP增長預期目標為5%左右，油氣和化工產品市場依然廣闊，特別是天然氣市場需求將保持較快增長，但國內成品油市場競爭加劇。