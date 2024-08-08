中移動中期息派2.6元增7% 純利多半成

中國移動(941)公布6月底止半年股東應佔利潤為802.57億元人民幣，按年增長5.3%；營運收入5,467.44億元人民幣，升3%，其中通信服務收入4,636.89億元人民幣，增2.5%；EBITDA6錄1,823億元人民幣，EBITDA佔通信服務收入比為39.3%；每股盈利為3.75元人民幣；中期股息每股2.6元，升7%。

集團6月底移動客戶突破10億戶，淨增926萬戶，其中5G網絡客戶達5.14億戶，淨增0.49億戶，滲透率達51.4%。

稱轉型發展面臨不確定因素

中移動指，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，有效需求仍然不足，新舊動能正處於轉換期，公司轉型發展面臨一些不確定因素。與此同時，宏觀經濟延續回升向好態勢，發展新質生產力推動新一代信息技術融入經濟社會發展全過程、各領域，信息和能量深度融合的數智化時代加速到來，數據、算力、人工智能共同構成科技創新的新引擎，信息技術與實體經濟、虛擬經濟深度融合催生新產業，「互聯網+」「5G+」「AI+」開闢信息技術融入經濟社會民生的新路徑，將引發生產、生活和社會治理方式的深刻變革，為信息服務業帶來新一輪發展機遇。