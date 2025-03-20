中移動去年多賺半成 派息率70% 股息率6.1厘

中移動今日收報83.5港元，跌1.2港元或1.4%，以今日收市價計，股息率6.1厘。集團重申，從2024年起，3年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。

展望未來，集團指公司發展既面臨諸多壓力挑戰，更有廣闊潛力空間，已經進入戰略機遇期、動能轉換期、改革攻堅期交織的關鍵階段。一方面，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，消費不振，部分企業生產經營困難；傳統通信需求日趨飽和，行業同質化競爭加劇，跨界跨域競爭形勢更加複雜。

另一方面，公司轉型發展迎來寶貴機遇。一是宏觀經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，擁有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件。二是經濟社會發展開闢信息服務新空間，戰略性新興產業和未來產業加快發展，傳統產業改造升級提質加速，高性價比、高科技元素、高情緒價值美好數字生活需求日益增長，智慧城市建設提速升級。三是信息技術發展演進帶來信息服務新機遇，嵌入AI智能體的智能終端、智能網聯車、智能機器人正加速成為覆蓋「人、車、家」生活場景的信息消費「新三樣」；AI+DICT成為信息服務新形態，推動「模型即服務」等新生產平台加速普及。