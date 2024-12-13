中經會結束 恒指彈242點 中央提振消費 內需偷步炒上

會議又指出，要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，優化財政支出結構。按會議部署，明年赤字率將超過3%，超長期特別國債將超過1萬億元人民幣，新增專項債額度也將超過3.9萬億元人民幣，符合市場早前的預期。

中央經濟工作會議昨完結，按內地官方媒體報道，重申會「穩住樓市股市」，實施更積極財政政策，適度寬鬆財政政策，要適時降準降息，並大力提振消費，持續用力推動房地產止跌回穩等。在消息公布前，中港股市率先造好，恒生指數終止兩連跌，昨反彈242點，至20,397點，內需股憧憬受國策而偷步炒上，蒙牛乳業(2319)飆7.2%，為表現最好藍籌。

明年內地赤字率或達4%

內地媒體引述的市場預計，明年內地赤字率可能在3.5%至4%，超長期特別國債有望在1.5萬億元至2萬億元人民幣，專項債額度有望在4.5萬億元左右，額度較官方預計更多，而最終實際數字有待明年3月全國兩會期間揭曉。

會議又指出要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，維持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供給量成長，與經濟成長、物價總水準預期目標相符。

蒙牛漲7%冠藍籌

內需股率先炒，除蒙牛外，華潤啤酒(291)昨衝高5.7%，百威亞太(1876)升5.3%，農夫山泉(9633)亦漲3.7%。