中美傳就中概企業審計問題達共識 中概股錄兩個多月最大升幅憧憬免退市

一直膠著的中概股審計問題傳有進展。華爾街日報引述消息人士報道，中美兩地監管機構就中概股審計問題接近達成協議，中國證監會正研究安排在美國上市的中資公司及其核數師，把審計工作底稿和其他資料從內地轉移到香港，容許美國會計監管機構到港審查有關紀錄。
消息稱，若雙方達成協議，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）將會派員到香港進行現場審查，中證監近日已把研究方案通知一些會計師事務所，提到美方人員最快可於下月來港。不過，只有在美方確認其可以完全審查（full access）會計底稿，中美才能達成最終協議。
中證監回應華爾街日報查詢時表示，沒有相關訊息可以披露；PCAOB則拒絕置評。
美方據報要確認可以完全審查會計底稿
受到中美兩國加速談判以免中概股被迫從紐約退市的消息刺激，在美國交易的中概股創下2個多月來的最大升幅。阿里巴巴（9988）、京東（9618）和拼多多等科技巨頭的美股周四上升8%以上。網易（9999）則上漲4.5%，蔚來汽車（9866）和理想汽車（2015）則分別升6.4%和4.6%。
恒生科技指數昨日急升6%，為近4個月來的最佳表現。恒生指數上漲3.6%，跑贏亞洲主要指數。有分析認為，對擔心中概股被大量除牌的投資者而言，這一進展無疑極大緩解了他們的情緒。相關不確定性也已令中概股承壓1年多。早前，中國人壽（2628）、中國石油（857）和中國石化（386）等央企宣布計劃從美國退市。