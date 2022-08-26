中美傳就中概企業審計問題達共識 中概股錄兩個多月最大升幅憧憬免退市

一直膠著的中概股審計問題傳有進展。華爾街日報引述消息人士報道，中美兩地監管機構就中概股審計問題接近達成協議，中國證監會正研究安排在美國上市的中資公司及其核數師，把審計工作底稿和其他資料從內地轉移到香港，容許美國會計監管機構到港審查有關紀錄。

消息稱，若雙方達成協議，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）將會派員到香港進行現場審查，中證監近日已把研究方案通知一些會計師事務所，提到美方人員最快可於下月來港。不過，只有在美方確認其可以完全審查（full access）會計底稿，中美才能達成最終協議。