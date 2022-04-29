中美據報正磋商審計底稿現場檢查等事宜　科指曾勁升7%

《彭博》報道，中美兩國監管機構據悉目前正就落實中概股審計底稿現場檢查等相關事宜，正進行積極溝通以避免摘牌，並為儘快恢復中資企業在美上市進程打下基礎。科指曾升最多7.01%，是3月17日後最大升幅。至中午收市報4,305.1點，升5.86%。

報道指，為實現對在美上市的多數中國企業進行審計底稿現場檢查，知情人士稱，雙方正就如何讓美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)到訪中國等細節進行磋商，包括入境是否需要隔離等具體安排。

40家中概股公司列入美SEC預定摘牌名單

知情人士同時表示，兩國尚未就推進檢查達成最終協議。中國證監會未立即回覆尋求置評的傳真。美國證券交易委員會拒絕對此評論；PCAOB在一份聲明中表示，繼續與中國當局會面接觸以達成協議，但對達成最終協議的猜測還為時過早。

美國證券交易委員會(SEC)已將40家在紐約上市的中概股公司列入預定摘牌名單，使得這項工作的啟動更為迫切。此前，中國監管部門已就境內企業境外上市的相關保密，以及檔案管理工作做出修訂，被視作為給予美國監管機構對中概股全部審計底稿的檢查權限，移除了一個重大障礙。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)