中美會談釋暖意致「瘋狂星期一」？港股高開重上兩萬三　美股夜盤衝高

美國與中國在瑞士舉行為期兩天的貿易談判後，雙方均表示會談取得重大進展，並預計於今日(12日)發表聯合聲明。受此消息影響，恒生指數及美股夜盤都顯著飆升，亞太股市方面今早亦做好。

港股市場表現強勁，恒生指數開盤上漲316點，重新站上23,000點關口，成交額達23.3億港元。科技指數亦上升2.2%，報5291點。截至發稿時，恒生指數升178點，報23,044點。個股方面，舜宇光學科技(2382)與比亞迪電子(1211)分別錄得超過4%及5%的升幅，成為表現最佳的藍籌股；創科實業(669)同樣上漲4%。

美國股市方面，股指期貨在當地時間周日(11日)晚間顯著走高。道瓊指數期貨上漲逾400點，漲幅達1%；納斯達克100指數期貨與標普500指數期貨分別攀升1.9%及1.36%。科技股在夜盤交易中集體走強，特斯拉(TSLA)漲幅超過4%，Palantir(PLTR)與亞馬遜(AMZN)均上漲逾3%，輝達(Nvidia或英偉達)及蘋果(美：AAPL)亦錄得超過2%的升幅。

比特幣逼近10.5萬美元 亞股做好

加密貨幣市場同步受到帶動，比特幣(Bitcoin)價格短線拉升，一度逼近105,000美元關口；以太幣則突破2,500美元大關。

亞洲主要股市同樣做好，日經225指數開盤上漲0.53%，最新升162點或0.43%，報37,666點；韓國KOSPI指數上升0.7%，報2,586點；台灣加權指數最新升219點，報21, 134點。富時中國A50指數期貨在上一交易日夜盤微跌0.04%後高開，A股三大指數開盤初段全線走高，其中創業板指數漲幅達1.4%。