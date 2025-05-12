中美發「聯合聲明」減關稅至10%及30%　港股午後升逾800點　美股期指集體衝高(更新)

美對華關稅減至30% 中國對美關稅降至10% 以下是中美雙方聯合聲明的全文： 中華人民共和國政府(「中國」)和美利堅合眾國政府(「美國」)，認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，認識可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題，本着相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作，雙方承諾將於2025年5月14日前採取以下措施： 美國將(一)修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品(包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品)加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留依該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；(二)取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。 中國將(一)相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；(二)採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。 採取上述措施後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題進行工作層面諮詢。

中美會談釋暖意致「瘋狂星期一」？港股高開重上兩萬三 美股夜盤衝高 【10:20更新】美國與中國在瑞士舉行為期兩天的貿易談判後，雙方均表示會談取得重大進展，並預計於今日(12日)發表聯合聲明。受此消息影響，恒生指數及美股夜盤都顯著飆升，亞太股市方面今早亦做好。 美股大型科技股飆升 港股市場表現強勁，恒生指數開盤上漲316點，重新站上23,000點關口，成交額達23.3億港元。科技指數亦上升2.2%，報5291點。截至發稿時，恒生指數升178點，報23,044點。個股方面，舜宇光學科技(2382)與比亞迪電子(1211)分別錄得超過4%及5%的升幅，成為表現最佳的藍籌股；創科實業(669)同樣上漲4%。 美國股市方面，股指期貨在當地時間周日(11日)晚間顯著走高。道瓊指數期貨上漲逾400點，漲幅達1%；納斯達克100指數期貨與標普500指數期貨分別攀升1.9%及1.36%。科技股在夜盤交易中集體走強，特斯拉(TSLA)漲幅超過4%，Palantir(PLTR)與亞馬遜(AMZN)均上漲逾3%，輝達(Nvidia或英偉達)及蘋果(美：AAPL)亦錄得超過2%的升幅。 比特幣逼近10.5萬美元 亞股做好 加密貨幣市場同步受到帶動，比特幣(Bitcoin)價格短線拉升，一度逼近105,000美元關口；以太幣則突破2,500美元大關。 亞洲主要股市同樣做好，日經225指數開盤上漲0.53%，最新升162點或0.43%，報37,666點；韓國KOSPI指數上升0.7%，報2,586點；台灣加權指數最新升219點，報21, 134點。富時中國A50指數期貨在上一交易日夜盤微跌0.04%後高開，A股三大指數開盤初段全線走高，其中創業板指數漲幅達1.4%。