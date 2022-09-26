中美角力 美國持續流失華裔科學家

報道指出，這些華裔科學家和工程師放棄美國頂級大學的終身職位，前往中國或其他地方，某程度上是由於許多學者所形容的日益敵對的政治和種族環境所推動，導致拜登政府與華裔學者合作解決問題。

普林斯頓大學、哈佛大學和麻省理工學院的研究人員收集的數據顯示，2021 年，超過 1,400 名接受過美國培訓的中國科學家放棄在美國學術或企業的工作，而轉投中資機構，按年增加22%。這些數據由倡導組織亞裔美國學者論壇發布。

外媒報道，哈佛大學和麻省理工學院失去了經驗豐富的學者，包括有來自麻省理工學院、哈佛和芝加哥大學等名牌大學的華裔和美籍華裔科學家。

報道指出，在過去的20年裡，隨着中國經濟更為富裕並獲得作為科學研究中心的地位，在美國接受培訓的中國科學家越來越多地回流中國。在過去10年間，中國亦一直試圖通過人才計劃招募頂尖研究人員，不過歷史上大多數人選擇留在美國。

然而，從 2020 年開始，因為新冠疫情加上美國政府以國家安全為由針對中國學者提出的刑事案件增加，離開美國的人數急劇增加。雖然美國拜登 2 月起已停止提告，但一些華裔科學家仍憂慮中美角力下仍會被懷疑。

亞利桑那大學研究人員在 2021 年夏天進行的一項民意調查亦發現，由於害怕受到美國政府的監視，每10個華裔科學家就有4個考慮離開美國。在採訪中，近 20 名已離開美國或正在考慮離開美國的華裔科學家表示，他們擔心疫情期間政府迫害和針對亞裔的暴力行為不斷增加。其他因素，包括薪配或與親人的距離，都是考慮開的理由。

亞利桑那大學4成華裔研究員考慮離美

報道訪問了一位中國機械工程教授說，他在美國20多年後，今年夏天離開了一所美國頂尖大學，轉投香港的一所大學，理由是希望與年邁的雙親更近，又表示他厭倦了美國的政治環境。這位科學家的孩子出生在美國，他說政治氣氛變得如此緊張，以至於他不再尋求與其他科學家的合作。

不過，一些中國科學家現在表示，由於中國對言論和學術自由的限制，他們感覺被困住，而且中國嚴格的疫情防控措施，亦降低了回國的吸引力。