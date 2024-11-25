中聯辦副主任祁斌首亮相發言：上市公司要擔當大灣區建設先鋒

中聯辦副主任祁斌表示，中央持續推動深化粵港澳大灣區的金融合作，大灣區未來機遇無限，他形容企業是大灣區建設的主力軍，其中上市公司作為行業翹楚，尤其要擔當先鋒，希望大灣區的上市公司能發揮自身優勢，把握好粵港澳大灣區建設的新機遇，在國家發展大局中，實現自身高品質發展。

冀善用中央惠港政策「大膽試、大膽闖」 祁斌在首屆粵港澳大灣區上市公司高峰論壇致辭說，就企業如何用好大灣區新機遇提出4點建議，包括上市公司要持續改進自身的治理水平，提升信息透明度及投資價值，以實際行動鞏固提升香港國際金融中心的地位；亦要提升市場一體化水平，希望大灣區上市公司發揮熟悉兩地市場規則的優勢，善用中央惠港政策大膽試、大膽闖，積極拓展大灣區市場，深度參與兩地金融市場互聯互通。

以香港為出海基地 拓展國際市場 祁斌又指出，香港與内地應該聯合打造新質生產力的發展高地，應該更尊重市場，強化上市公司科技創新主體地位，加大生命健康、人工智慧及綠色科技等前沿領域的研發投入，助力大灣區持續增強發展動能。 他表示，上市公司要積極利用香港優勢拓展國際市場，以香港為出海基地，在鞏固歐美市場的同時，携手拓展東盟、中東拉美等新興市場，緊緊抓住國家改革發展帶來的歷史性機遇。 原文刊登於 香港電台