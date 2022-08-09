中芯傳叫停京12英寸晶圓廠CIM國產化計劃

內媒報道，中芯國際（981）將於北京新建的12英寸晶圓廠CIM國產化項目被迫暫停，主因該項目技術承包方上揚軟件（上海）未能滿足中芯的半導體CIM軟件國產化需求。上揚否認工廠暫停，表示中芯北京廠的項目並無暫停，仍為其開發軟件，只是因應疫情，項目由集中開發改為遙距開發，「既能解決疫情對晶圓廠的影響，也能提高效率、完成客戶的開發需求。」

根據新浪科技引述消息人士報道，承包方負責這項計劃的上百人團隊已全數撤離中芯北京辦公地點，回到原來工作地，而多名高階研發人員更已開始尋找新工作。在眾多即將離職的人員中，上揚軟件技術長許明光、即主導這項計劃的負責人，已提交離職申請，並進入休假狀態，休假結束後將離職。

據接近中芯的消息人士說，上揚在中芯累計投入超過了100人，並為中芯項目在北京成立了一個研發中心，部分人員投入時間達到一年。但在今年5、6月時，經中芯IT部門多輪評估，最終判定無法完成中芯的半導體CIM國產化需求，並向中芯高層報告。

CIM是「Computer-integrated Manufacturing」（電腦整合製造）的簡稱，即用電腦控制生產流程，實際任務包括工藝流程管理、設備管理、未製成品追蹤、工程數據、庫房管理等。

現時內地4吋及6吋晶圓廠大多採用上揚的CIM軟件，問題是中芯北京新廠是公司捕捉28納米或以上成熟製程龐大需求而設，其進度難免觸動市場神經。分析指，CIM比EDA（晶片設計軟件）簡單，如果這樣也不能滿足國產化需求，「其他的也就算了，中國的工業軟件技術實力真的和美國西方差距極大。」