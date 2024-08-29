中行復派中期息 每10股派1.208元人幣

中國銀行(3988)公布截至6月底止半年純利1,186.01億元(人民幣，下同)，按年少1.2%；期內實現營業收入3,179.29億元，少0.6%；稅後利潤1,265.36億元，跌 1%；淨利息收入2,267.6億元，少3.1%；手續費及佣金收支淨額428.6億元，減7.6%；每股盈利0.36元；中期息每10股1.208元，去年未派中期息。 中行今日數報3.54港元，跌0.07港元或1.9%。 淨息差少 0.23 個百分點 減值持平 集團期內淨息差1.44%，少0.23個百分點。中行指，淨息差減少主要是受境內人民幣貸款市場報價利率(LPR)下調及存量房貸利率調整等因素影響，人民幣資產收益率下降，但外幣資產收益率上升，部分抵消人民幣資產收益率下行的影響。另一方面，付息負債平均付息率上升6個基點，主要是外幣市場利率上行帶動外幣負債付息率上升。

期內集團資產減值損失605.8億元，基本持平；貸款減值損失726.84億元，增加17.24%。期內不良貸款率1.24%，少0.02個百分點；不良貸款撥備覆蓋率201.69%，多10.03個百分點；核心一級資本充足率12.03%，多0.4個百分點；一級資本充足率14.02%，多0.19個百分點。期內平均總資產回報率(ROA)0.76%，少0.09個百分點；淨資產收益率(ROE)9.58%，跌1.02個百分點。 銀行業將面臨轉型發展新機遇 中行指，下半年從國際來看，全球經濟增長表現有望延續，地緣政治環境依然複雜嚴峻，美歐降息趨勢進一步明朗。內地經濟將保持平穩運行，需求保持穩定增長，帶動供給端延續向好態勢，恢復基礎有望進一步鞏固。宏觀政策將進一步靠前發力，因地制宜發展新質生產力，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，銀行業仍將面臨轉型發展新機遇。