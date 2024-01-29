中證出招｜救市未停 限售股禁借貨 A股3個月兩度收緊沽空

中國人民銀行上周宣布下月降準0.5個百分點後，昨到中國證監會接力出招，宣布今日起全面暫停限售股出借，滬深交易所亦決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票，未完結出借合約將不獲延期，意味借貨沽空繼去年10月中後，將再一次收緊。

去年10月中，中證監已推出融券(沽空)業務的逆周期措施，提高借貸門檻及收緊沽空貨源。中證監昨日除了進一步將受限股納入禁止出借範圍，亦將轉融券市場化約定申報，由實時可用調整為次日可用，3月18日實施。轉融券即證券公司通過證券金融公司平台向機構投資者借貨，再提供予客戶沽空，是次限制可用時間，變相限制沽空的效率。