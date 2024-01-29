中證出招｜救市未停 限售股禁借貨 A股3個月兩度收緊沽空

中國人民銀行上周宣布下月降準0.5個百分點後，昨到中國證監會接力出招，宣布今日起全面暫停限售股出借，滬深交易所亦決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票，未完結出借合約將不獲延期，意味借貨沽空繼去年10月中後，將再一次收緊。
去年10月中，中證監已推出融券(沽空)業務的逆周期措施，提高借貸門檻及收緊沽空貨源。中證監昨日除了進一步將受限股納入禁止出借範圍，亦將轉融券市場化約定申報，由實時可用調整為次日可用，3月18日實施。轉融券即證券公司通過證券金融公司平台向機構投資者借貨，再提供予客戶沽空，是次限制可用時間，變相限制沽空的效率。
去年10月出招後 出借餘額降四成
中證監指，去年10月取消上市公司高層及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例，新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。該會又指，今次優化機制，主要是制約機構在信息、工具運用方面的優勢，以及堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。
中信料下月或減息 宜吼績優藍籌
市場預期內地救市招數會陸續有來。中信證券預計下月會有減息措施，加上國資委繼續強調上市央企的投資者回報，以及改善營商環境政策頻出，市場信心有望逐漸恢復。該行又指，全年業績預告陸續公布，料第四季業績風險已充分釋放，反彈窗口期繼續，宜關注低估值績優藍籌的投資機會。
港股方面，恒生指數上周累彈644點或4.2%，至15,952點，終止連跌3周頹勢。港股美國預託證券(ADR)上周五普遍走高，滙豐控股(005)及阿里巴巴(9988)ADR較港高逾2%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開189點。