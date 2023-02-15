中證監允許境外券商現有內地客買賣 富途盤前急升

中證監本周一正式發布《證券經紀業務管理辦法》，市場關注內地對境外持牌證券機構非法跨境經營的規範整改情況。中證監回應指，會依法推進對富途控股、老虎證券非法跨境展業的整治，並按照「有效遏制增量，有序化解存量」的原則開展，核心是禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為其開立新帳戶；但允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但存量投資者向境外帳戶轉入增量資金時，應嚴格遵守外匯管理有關規定。

中證監的回應意味境外證券行現行內地客可繼續買賣，消息刺激富途美股盤前現急升7.5%；老虎證券盤前大升4.4%。

續加強非法跨境經紀業務監管

中證監指，將加強對非法跨境經紀業務的日常監管，穩步有序推進整改規範工作。按照同一類業務實施統一監管的原則，近日已部署開展境內證券公司境外子公司非法跨境展業的規範整改工作。

中證監又指，關注到部分媒體報導不客觀、不屬實，並稱絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停止違規新增開戶。相關證券公司及其境外子公司能夠全面準確理解監管要求，依法合規有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。

至於下一步，中證監指會將督促有關證券公司及其子公司落實相關法律法規要求，穩步推進規範整改工作，維護市場正常秩序，保護投資者合法權益。同時，將繼續加強與境內外監管部門的監管合作，確保整改工作順利推進，維護市場平穩運行。