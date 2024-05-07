中證監宣布對香港金融合作措施　港府冀政策年中推出盡快「落地」(更新)

財政司司長陳茂波在會後表示，香港將盡快落實中證監推出的措施，爭取成熟後才推出「一項推一項」，亦會繼續努力吸引人才來港。對於招商引資方面，龍頭重點企業固然有一定規模，但有領先技術的也會歡迎其來港發展；也會爭取內地龍頭企面納入南向通，吸引全方位資金。

對於五項政策推行，證監會行政總裁梁鳳儀指，對於中證監發布的五項政策，現積極推行之中，希望年中推出，部分會於第三季推出，而推出前該會已與內地部門有一定共識，目前要再作「仔細切割」，能夠盡快「落地」。

港交所行政總裁陳翊庭表示，內地推出的其中一項政策，是鼓勵龍頭企業來港上市，她認為，有助推高港股IPO市場，又指出台後已帶動港股「10連升」，屬一個正面信號，特別資金流向，單日北向資金是歷史第二高，反映外資仍對內地市場十分有興趣。

陳茂波：國內企業要國際化第一步一定透過香港

對於吸引創科公司來港上市，陳翊庭稱，創科企業融資需求很大，其發展周期出現在未有營利時期，但港交所配套上有所需的條件配合，會不時檢討上市規則，如過去設有「18A」（未營利生科公司上市）、「18C」（特專科技公司）等，能照顧企業不同需要。