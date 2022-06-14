中證監指要求外資投行報告及限制高層薪酬的消息不實

中國證監回應查詢表示，有關該部門今年在上海和北京召開會議，要求外資投行報告高層薪酬細節，並提出不要給高層過高薪酬的報道為不實消息，指出中證監及相關證監局、行業協會未召開過上述會議。

中證監表示，為指導行業機構建立穩健的薪酬制度、健全薪酬激勵約束機制，促進行業高品質發展。近期，監管部門會同行業協會，在充分聽取行業意見建議的基礎上，由證券業協會、基金業協會分別發佈了薪酬管理指引，中證監並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法，核心制度包括強化長效激勵約束機制，落實薪酬遞延支付安排，並明確不得通過包乾、人員掛靠等方式開展業務，不將從業人員的薪酬收入與其承做或承攬的項目收入直接掛鉤。

中證監強調，建立完善經營管理層和基金經理等核心員工獎金跟投機制，實施違規責任人員獎金追索扣回制度。支持證券基金行業探索實施多樣化長效激勵約束機制，弱化規模排名、短期業績、收入利潤等指標的考核比重；又指出已批准11家外資控股證券基金公司，在華機構總體經營發展情況良好，中證監會依法依規統一監管，充分尊重機構經營決策自主權。

外媒早前報道，跨國金融投資銀行的高層被中國監管機構官員約見，討論涉及薪酬相關問題。據報道，瑞信、高盛和瑞銀等投行於上海及北京舉行的會議上被要求詳細匯報高層的薪酬待遇方式，並提醒這些銀行不要對高層過於豪爽，這不符合共同富裕的時代背景。監管部門要求這些外資銀行降低現金部分薪酬，並將遞延獎金延長至三年及以上。