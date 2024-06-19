中證監推出科創板改革八條措施　對各類違法「從嚴打擊」等市場亂象(更新)

中國證監會主席吳清周三（6月19日）出席「陸家嘴論壇」，他在會上表示，要狠抓新「國九條」的落地見效，並宣布發布深化「科創板改革的「科創板八條」措施，以進一步突出科創板硬科技特色，以及對各類違法「從嚴打擊」。

中證監：促進完善資本市場基礎制度

中國證監會表示，上交所科創板和註冊制的效應不斷放大，在支持高水準科技自立自強、促進完善資本市場基礎制度等方面發揮日益重要的作用。而今次完善資本市場「1+N 」政策體系，進一步全面深化資本市場改革，推動股票發行註冊制走深走實，積極發揮科創板「試驗田」作用，促進新質生產力發展，支持上海加快「五個中心」建設等國家戰略，服務中國式現代化大局。

科創板改革突出「硬科技」特色

吳清指，近5年來，科創板及註冊制的改革效應不斷放大，今次改革將進一步突出科創板「硬科技」特色，健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等制度機制，更好服務科技創新和新質生產力發展；同時要狠抓新「國九條」的落地見效，全力以赴推動資本市場高質量發展，要有針對性豐富資本市場工具產品和相關服務。