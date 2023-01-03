中證監推進富途老虎證券非法跨境展業整治 內地券商股偏軟

中國證監會表明整頓富途控股、老虎證券非法跨境展業的消息影響市場氣氛，內地券商今早開市後大致偏軟，華泰證券（6886）建議同步配售A、H股集資最多280億人民幣，股價低開4.1%，最新報8.73元，跌2.2%。廣發証券（1776）、海通證券（6837）、中信証券（6030）亦逆市下跌，跌幅不足1%。

原定去年12月30日於港交所（388）主板掛牌的富途控股突然叫停上市。其後中證監表示，推進富途控股、老虎證券非法跨境展業整治工作，要求兩家互聯網券商對違法違規行為進行整改，包括依法取締增量非法業務活動，禁止招攬境內投資者及發展境內客戶、開新帳戶。

中證監公告指，富途控股、老虎證券未經當局核准，面向境內投資者開展跨境證券業務。根據《證券法》等相關法律法規，已構成非法經營證券業務。將按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，要求富途控股、老虎證券進行整改，一是依法取締增量非法業務活動，禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新賬戶。二是妥善處理存量業務。允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶。

中證監指出，將責成相關派出機構對富途控股、老虎證券進行現場核查、督促整改，並視整改情況採取進一步監管措施。

消息影響暴光後，在美國上市的富途控股、老虎證券急挫超過20%。