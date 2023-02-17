中證監換畫｜傳上海副市長吳清接任中證監主席　過往曾有「券商屠夫」稱號

傳上海副市長吳清接任中證監主席，過往曾有「券商屠夫」稱號。(資料圖片)

吳清現時一直幫助指導中國對外國公司的金融開放，在中國允許外資完全在華擁有業務後，外資在過去幾年一直在中國擴張，並一直受到勁緩慢且不透明的審批程序阻礙。

知情人士又透露，吳清相當低調，並對不當行為持零容忍態度，更笑說吳清曾開玩笑說，自己更適合當外科醫生。

外媒引述消息指，現任中證監主席易會滿，將會調任銀保監會出任主席。接任人據悉為「券商屠夫」稱號的上海常務副市長的吳清。有關人事任命將通常在3月初，全國人大會議前後時間公布。

吳清擁「券商屠夫」稱號

吳清為現任上海市常務副市長，他在2018年成為副市長前，曾擔任上海證券交易所理事長近兩年，此前亦曾在中國證監會擔任各種職務。

2005件時，吳清出任中證監風險處置辦主任，專責問題券商的風險處置，因其作風強硬，而被業界稱為「券商屠夫」。數年間共處置了包括南方證券、閩發證券、「德隆系」券商等，逾30間違規的證券公司。其中，更使26間證券公司進入司法破產程序、5間證券公司以其他方式結業。

隨後，吳清轉至負責監管基金行業，直至2010年再調任其他職位。