中證監新主席吳清首次主持系列座談會 就推動資本市場發展聽意見

中國證監會於本月18至19日(周日至周一)召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高品質發展廣泛聽取各方面意見建議，由新任中證監主席吳清等主持。 另外，與會者包括專家學者、中小投資者、上市公司、擬上市企業、證券基金經營機構、會計師律師事務所、私募機構、外資機構等方面代表等。座談會上，與會代表聚焦當前市場關切熱點問題及制約資本市場長遠發展體制機制和政策問題深入研討，並提出寶貴意見建議。大家認為，資本市場健康發展直接關係億萬投資者的「錢袋子」，關係經濟社會發展大局，必須嚴之又嚴抓監管，匯聚合力強信心。

有建議嚴把 IPO 准入關 推動更多中長期資金入市 另外，有建議嚴把IPO准入關，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司，從根本上提高上市公司品質，增加投資回報。堅持以投資者為本的理念，規範各類交易行為，提升制度公平性。發展壯大專業投資力量，推動更多中長期資金入市。堅持市場化法治化方向，堅定不移深化資本市場改革，擴大制度型開放，夯實資本市場高品質發展的制度基礎。

與會代表表示，近期證監會嚴肅查處了一批財務造假、內幕交易案件，起到了很好的警示震懾效果，建議進一步加大對各類證券違法犯罪行為的懲治力度，形成更多有宣示效應的案例，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益，維護公開公平公正的市場秩序。

深入推進強監管、防風險、促發展各項工作 當前證監會正在認真貫徹落實黨中央、國務院關於資本市場的一系列重要部署，深入推進強監管、防風險、促發展各項工作。資本市場涉及方方面面，愈是在形勢複雜嚴峻的時候，愈要廣開言路，集思廣益，凝聚共識。證監會將認真對待來自各個方面的意見建議包括批評意見，經過論證切實可行的馬上就辦，一時不具備條件的做好溝通解釋，及時回應市場關切，依靠各個方面的共同努力把資本市場建設好、發展好。