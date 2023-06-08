中證監易會滿：續加強市場交易行為的監測　將加固中特估體系基礎

中國證監會主席易會滿日前出席第14屆陸家嘴論壇致辭時表示，中國經濟呈現回升向好趨勢，但內生動力仍然不強，推動高質量發展仍需要克服不少困難和挑戰；亦繼續加強市場交易行為的監測，並將加固中特估體系基礎。

中證監高度重視資本市場監管，將持續加強市場交易行為監測，做好對量化交易等新型交易方式的跟蹤分析，堅決打擊內幕交易、市場操縱等違規行為。

易會滿指，目前國際經濟金融形勢複雜多變，部分經濟體出現高通脹、高利率、高債務、低增長等趨勢，全球經濟增長不穩定、不確定因素明顯加大；至近期股票波動有所加大，板塊熱點輪動加快，關於量化交易、市場公平性、資金短線炒作、行業機構責任等討論增加。

易會滿去年提出探索具中國特色估值體系，他表示要加固中國特色估值體系的內在基礎。(資料圖片)

將加固中特估體系基礎

易會滿去年提出探索具中國特色估值體系，他強調，將認真捉緊新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，會同有關方面著力完善長效化的綜合監管機制，持續提高信息披露質量，從嚴懲治財務造假、違法佔用等行為推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創新能力抗風險能力、回報能力，加固中國特色估值體系的內在基礎。

同時要強化股票、債券、基金、期貨協同監管，推動形成監管合，同時，下一步將繼續大力發展權益類基金，推動公募基金行業總量提升，進一步推動各類中長期資金加大權益類的資產配置。

加強內地與香港市場合作

易會滿又提及將加強內地與香港市場務實合作，拓展優化與境外市場互聯互通機制等，指中證監將研究資本市場差異化的制度安排，加大股債融資、併購融資、房地產投資信託基金(REITs)等產品創新和制度供給，強化大宗商品期貨價格的影響力。