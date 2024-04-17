中證監澄清分紅不達標「不會導致退市」 稱指標調整非針對小盤股

中證監上周發布早前發布《關於嚴格執行退市制度的意見》，引發市場關注。中證監上市公司監管司司長郭瑞明回應，本次退市指標調整旨在加大力度出清「殭屍空殼」及「害群之馬」，並非針對「小盤股」。

中證監澄清分紅不達標「不會導致退市」 郭瑞明指，今次股票上市規則修改，分紅不達標實施其他風險警示（ST），主要着眼於提升上市公司分紅的穩定性和可預期性，重點針對有能力分紅但長期不分紅或者分紅比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市風險警示（ST），主要是為了提示投資者關注公司的風險。公司如僅因此原因被ST，並不會導致退市；滿足一定條件後，就可以申請撤銷ST。

郭瑞明表示，實施ST針對的是有盈利的企業，即最近一個會計年度凈利潤為正值，而且母公司報表年度末未分配利潤為正值的公司。而在判斷實施條件上，只有當3年累計的分紅比例（最近3個會計年度累計現金分紅總額低於最近3個會計年度年均凈利潤的30%）和分紅金額（主板為最近3個會計年度累計分紅金額低於5,000萬元，科創板和創業板為3,000萬元）均不滿足要求時，才會被實施ST。以2020年至2022年度數據測算，滬深兩市可能觸及該標準的公司數量逾80家。