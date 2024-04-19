中證監發布5項資本市場對港合作措施　包括將REITs納入港股通

5項資本市場對港合作措施包括，放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整，支持香港國際資產管理中心建置。

REITs將納入滬深港通

同時，將REITs納入滬深港通，總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的，進一步豐富滬深港通交易品種。

支持內地產業龍頭企業赴香港上市

中證監又表示，支持人民幣股票交易櫃檯納入港股通，目前相關業務方案已初步達成共識；亦會優化基金互認安排。擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，進一步優化基金互認安排，更好滿足兩地投資者多元化投資需求。

此外，亦將支持內地產業龍頭企業赴香港上市。境外上市備案管理制度規則發布實施一年來，已有72家企業完成赴港首次公開發行（ IPO ）備案，赴港上市融資管道暢通，有力支持內地企業利用兩個市場、兩種資源規範發展。中證監將進一步加大和相關部門的溝通協調力度，並支持符合資格的內地產業龍頭企業赴港上市融資。

將促進兩地資本市場協同發展

中證監指，為配合《若干意見》實施，近期在廣泛深入研究和聽取意見的基礎上，將與香港方面深化合作，進一步拓展優化滬深港通機制、協助香港鞏固提升國際金融中心地位，共同促進兩地資本市場協同發展。下一步，證監會將會同香港證監會等各相關方面，指導兩地交易所和結算公司等，共同推動上述政策舉措儘早平穩落地實施。