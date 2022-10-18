中證監研推政策便利外資買A股

內地官媒引述監管部門消息報道，為進一步便利外資投資A股，中國證監會正研究制定兩項外資適用的特定短線交易制度的政策，分別是允許符合條件的境外公募基金，參照境內公募基金按產品計算持有證券數量，以及豁免香港中央結算有限公司適用特定短線交易制度。

據《證券日報》報道，中證監已基本明確相關思路和措施，正在履行相關程序，條件成熟時將依法公布實施。市場人士表示，這項措施是進一步深化資本市場制度型對外開放，提升中國資本市場國際化的重要舉措，有利於提高外資參與A股市場的便利性，並提升A股活躍度，穩定外資預期，更好保障「滬深港通」機制的運行效率，促進資本市場高質量發展。

短線交易是指上市公司大股東、董事一類人士在較短時間內，把公司股票或其他具股權性質的證券買入後又賣出，或賣出後再買入的行為。內地《證券法》規定，上述人士在6個月內的買賣行為屬短線交易，《證券法》同時授權中證監，可以規定豁免的情形。

今年 9 月底外資持有日 A 股流通市值約 4%

在「滬深港通」機制下，外資一般通過香港中央結算有限公司進入A股市場，而香港中央結算有限公司作為名義持有人，並不實際參與交易。

另外，根據《財聯社》報道，截至2022年9月底，外資持有A股流通市值2.77萬億元，佔A股總流通市值的4.35%。今年1至9月，滬深股通累計淨流入A股市場520多億元。