中證監5項融資措施大力撐起內房 三巽集團曾升163%冠港股

中證監5項融資措施對內房股有支持，其中三巽集團曾升163%，為最大升幅港股。（資料圖片）

中國證監會表示，決定在股權融資方面調整優化5項措施，內房股受支持全線飆升，普遍升幅超過1成，港股20大升幅股份中有一半為內房及相關企業，其中型發展商三巽集團（6611）升幅最厲害，最多曾升163%，高見0.5元，最新升幅仍有81.6%，為3個月高位，亦是暫時最大升幅港股。

碧桂園（2007）曾經升14%，高見3.33元；富力地產 （2777）升19%，見2.14元。旭輝控股（884）及龍湖集團（960）則分別升6.5%及9.4%。物管股升勢亦凌厲，融創服務（1516）、世茂服務（873）及碧桂園服務（6098）暫時最多升分別26%、22%及18%。

中國證監會表示，決定在股權融資方面調整優化5項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用，並自即日起施行。

物管股升幅顯著 融創服務升26%

其中，中證監會恢復房地產為主業的H股上市公司再融資，恢復主業非房地產業務的其他涉房H股上市公司再融資。

同時，中證監允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司，並允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集配套資金。同時，上市房企亦可以非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支持的房地產業務，包括與「保交樓、保民生」相關的房地產項目。