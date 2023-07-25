中資時裝平台Shein遭瑞典H&M在香港起訴侵權　據涉設計版權及商標

中資時裝平台「Shein」，日前遭瑞典平價快時尚品牌「H&M」在香港提出起訴侵權，據報涉及侵犯設計版權及商標
H&M向Shein申請禁制令
《彭博社》報道，引述2021年7月，由本港法院所發出的入稟狀，指出曾擁有Shein的香港實體公司「Zoetop Business」為被告之一；而總部位於斯德哥爾摩的H&M，要求對方作出未指明損害賠償及申請禁制令，並禁止Shein侵犯其商標及版權。
據了解，入稟狀內指出遭侵權的設計，包括泳裝、毛衣等數十件商品的照片，H&M一方表示，照片為Shein侵犯設計版權的證據。而下一次聆訊時間為本月31日。
H&M發言人表示，確認在本港向Shein提訴訟，並指Shein多次侵犯H&M的設計版權。
Shein過往多次捲入侵權風波
Shein已經多次捲入侵權風波，今年Shein在美國亦面對十多宗有關侵犯知識產權的訴訟。而去年Shein在美國起訴中資線上電商拼多多旗下「Temu」侵權，並進行虛假及欺騙性經營；Temu之後亦反控Shein違反了反壟斷法規，以威脅及恐嚇手段阻止製衣廠家與Temu合作。
Shein 2022年收入達到240億美元
Shein是一家總部設在新加坡的中資時裝零售平台，經過2022年4月的融資後，其市值達到1,000億美元，Shein的2022年收入達到240億美元，規模相當於Zara和H&M等零售巨頭；截至2021年，該網絡平台月活躍用戶達到700萬；2023年Shein方面期望可在紐交所上市。