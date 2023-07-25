中資時裝平台Shein遭瑞典H&M在香港起訴侵權　據涉設計版權及商標

中資時裝平台「Shein」，日前遭瑞典平價快時尚品牌「H&M」在香港提出起訴侵權，據報涉及侵犯設計版權及商標

H&M向Shein申請禁制令

《彭博社》報道，引述2021年7月，由本港法院所發出的入稟狀，指出曾擁有Shein的香港實體公司「Zoetop Business」為被告之一；而總部位於斯德哥爾摩的H&M，要求對方作出未指明損害賠償及申請禁制令，並禁止Shein侵犯其商標及版權。

據了解，入稟狀內指出遭侵權的設計，包括泳裝、毛衣等數十件商品的照片，H&M一方表示，照片為Shein侵犯設計版權的證據。而下一次聆訊時間為本月31日。

H&M發言人表示，確認在本港向Shein提訴訟，並指Shein多次侵犯H&M的設計版權。