中資行掟美元 限制基金沽貨 中央撐股匯

內地出招保股匯！2025年開局3個交易日，A股均報跌收場，加上人民幣中間價跌穿7.3兌一美元的關口，似乎觸動中央神經，市場昨傳內地交易所向大型基金發出每日須淨買入的指引；同時有指中資行昨出手拋售美元撐人民幣的操作。不過高盛認為人民幣頹勢難扭轉，料或半年後見7.5。
上證綜合指數昨一度跌穿3,200關，低見2,185點，收市報3,206點，失4點或0.1%，3日累計下跌4.3%；深圳成分指數報9,885點，失11點或0.1%；創業板指數報2,014點，跌1點或0.1%。兩市合共成交額1.06萬億元人民幣。
傳交易所要求基金買多於沽
《路透社》有引述3名消息人士指，去年底至今年初，至少4間大型基金接到上海或深圳證券交易所的電話，要求其每日買入的股票數量須多於沽出的股票數量，即須錄淨買入，試圖以此穩定市場。消息人士指，按指引相關基金可以沽出股票，但當總沽出額超過買入額，便須盡快增加買盤，並指相關指引已為「常態」趨勢(has a tendency to become regular)，而去年初亦曾接到類似指引。
另外，人民幣近日持續走弱並跌破7.3關後稍見支持。人民幣中間價昨持續穩定於7.1876，市場解讀為中央有意通過中間價限制匯率貶值幅度。同時，外電指昨日有少數中資行不時在人民幣在岸價跌至7.329水平時，持續沽出美元，以支撐人民幣，分析認為在美國候任總統特朗普本月20日上任前，中央會對匯率採防守姿態。
高盛料人幣半年後貶至7.5
人民幣昨稍反彈，截至本港時間昨晚9時，在岸人民幣反彈約0.1%，報7.3148兌一美元；離岸人民幣則升約0.5%，報7.3246兌一美元。不過，高盛認為內地仍無可避免以貶值應對美國關稅政策，預料在岸人民幣在3個月內會貶值至7.4兌一美元，然後6至12個月內會再貶至7.5兌一美元，但相信不會出現無序下挫，以免加劇資金外流。