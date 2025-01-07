中資行掟美元 限制基金沽貨 中央撐股匯

內地出招保股匯！2025年開局3個交易日，A股均報跌收場，加上人民幣中間價跌穿7.3兌一美元的關口，似乎觸動中央神經，市場昨傳內地交易所向大型基金發出每日須淨買入的指引；同時有指中資行昨出手拋售美元撐人民幣的操作。不過高盛認為人民幣頹勢難扭轉，料或半年後見7.5。

上證綜合指數昨一度跌穿3,200關，低見2,185點，收市報3,206點，失4點或0.1%，3日累計下跌4.3%；深圳成分指數報9,885點，失11點或0.1%；創業板指數報2,014點，跌1點或0.1%。兩市合共成交額1.06萬億元人民幣。