中資豪爽｜藍籌半年股息增9% 內銀中期突分派 息率11厘

港股中期業績期暫告別高峰，本報統計75隻已公布截至6月底止中期業績的藍籌，撇除特別息因素，整體中期分派按年多9.3%，當中重要功臣是工中建三大行突然罕有派發中期息，連同去年底的末期息計，三大內銀股息率均推高至約11厘，搶佔藍籌高息股前列，連同股價造好，投資者可財息兼收。

75隻已公布中期業績藍籌的整體平均股息率約3厘，當中50隻有派發中期股息，佔約67%，去年同期的比例約59%。

三大行中以建設銀行(939)股息率暫最高，達11.9厘，中期分派0.197元人民幣，集團上一次分派中期息，要數2008年。至於工商銀行(1398)及中國銀行(3988)均為上市以來首次派發中期息，分別派0.1434元人民幣及0.1208元人民幣，股息率均達11厘。3股齊齊躋身藍籌高息王第二至第四位。同時，在高息環境見頂的憧憬下，工中建今年過去1年股價表現亦造好，累積1年升幅介乎25%至33%。