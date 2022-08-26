中資金融機構傳推搪救房企要求 憂損資產負債表

為處理內房陷入財務危機引發的一連串施工及交付困難，政府要求金融機構助化解困局，不過據路透社引述7名知情人士稱，部分國資背景的金融機構正在推搪中央支持陷財困房企的要求，因擔心相關風險對其資產負債表帶來影響，最終招致損失。

報道引述2間國有銀行及3間國有資產管理公司的高層稱，儘管監管機構多次通過窗口指導，要求他們支持房地產行業，但實際上今年來各金融機構一直都在削減對內房債的規模。路透社根據國家統計局數據估算，7月中資銀行向房企發放貸款規模按年下降36.8%，而從離岸債券市場的融資規模也顯著減少。

7月中資銀行貸款規模縮37%

報道指出，人民銀行不斷鼓勵國企支援實力較強的地產商，惟未有作出強制指令。消息人士表示，最近數周，政府部門舉行多次閉門會議，鼓勵銀行和證券公司等金融機構協助地產商融資，惟人行至今並無發布具體指示；在沒有中央明確表態支持下，部分機構高層與財困房企打交道時持謹慎態度，顧慮最終會招致損失；尤其當局不斷要求參與人員對不良貸款和投資決策負責，令他們更加猶疑應否向地產商提供財務支持。

路透社亦引述華融資產管理公司一名參與決策的高層說，雖然華融受命審查部分停工項目，卻刻意避開許多項目；該公司希望當局能保證事後至少能收回部分資金。該高層又透露，銀保監將於月內到訪華融，以評估房地產風險。