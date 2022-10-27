中遠海運上季純利微跌 入股德貨櫃碼頭有進展

中遠海運港口（1199）公布截至9月底止第三季錄得純利8,566.5萬美元（下同），按年微跌0.6%，每股盈利2.53仙。期內收入按年增長18.1%至3.5億元，總吞吐量上升1.4%至3,420萬個標準箱。今年首三季累計，集團收入按年升22.5%至10.5億元，純利升0.3%至2.6億元，每股盈利7.85仙。

至於中遠海運入股德國第一大港漢堡港其中一個貨櫃碼頭事宜有新進展。外電報道，德國政府內閣經協商後達成折衷方案，昨天（26日）批准中遠海運港口，但以有關投資「威脅公共秩序和安全」為由，限制中遠只可收購該碼頭24.9%股份，低於原定計劃的35%，即沒有投票權，「純粹的財務參與」。中遠股價第三日回升，最新升逾3%。

中遠海運港口有限公司昨天表示，尚未收到德國聯邦經濟及能源部的正式決定通知，交易尚未作實。

入股 漢堡港 貨櫃碼頭股權減至24.9%

根據去年9月達成的投資協議，中遠預定收購「漢堡港口與物流」公司持有的漢堡港托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭35%股份。這項收購案引起很大爭議， 由於因過度依賴俄羅斯能源帶來的痛苦經歷，柏林政府對外國的戰略投資愈趨小心，包括經濟部、國防部和外交部在內的6個部門均反對這項交易，認為應盡量避免中資投資德國的關鍵基建設施，但曾任漢堡第一市長7年的總理朔爾茨則支持。據規定，若政府仍未有妥協方案，該收購案周三會自動通過。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會回應德國政府就中遠收購漢堡港碼頭開綠燈一事時說：「合作是互惠互利的，希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。」