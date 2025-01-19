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財經
2025-01-19 18:48:05

中金估8股染藍大熱 泡泡瑪特上榜

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中金估8股染藍大熱 泡泡瑪特上榜

泡泡瑪特旗下Labubu熱搶，股價不斷衝高。(網上圖片)

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下月21日為恒生指數半年檢閱，涉及恒指、國指、科指等港股主要旗艦指數，以及與港股通投資範圍密切相關的恒生綜合指數。中金公司再發報告預測潛在染藍股份，指基於恒指調整方法，與通過此前多次實際調整結果對非量化調整標準的理解和驗證，估計蔚來(9866)、京東物流(2618)、信達生物(1801)與泡泡瑪特(9992)、交通銀行(3328)、中通快遞(2057)、太古地產(1972)及百濟神州(6160)，位列符合納入名單前列潛在調整候選。

24公司有望納入港股通

至於與港股通調整息息相關的恒生綜合指數，中金預計有24公司有望納入港股通，包括華潤飲料(2460)、英諾賽科(2577)、中信金融資產(2799)、衛龍美味(9985)、毛戈平(1318)、獅騰控股(2562)、小菜園(999)、健康之路(2587)、國富氫能(2582)、西銳(2507)、越疆(2432)、方舟健客(6086)、萬國黃金集團(3939)、中創新航(3931)、德翔海運(2510)、訊飛醫療科技(2506)、非凡領越(933)、華昊中天醫藥(2563)、一脈陽光(2522)、重塑能源(2570)、同源康醫藥 (2410)、多點數智(2586)，以及佑駕創新(2431)及貝殼(2423)

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