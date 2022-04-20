中金列8潛力股 百度快手染藍大熱

恒生指數公司將在下月20日收市後公布季檢結果，6月13日實施。中金發報告料指數擴容有可能加快，估計有潛力納入的優先順序為百度集團(9888)、快手(1024)、京東健康(6618)、百濟神州(6160)、中芯國際(981)、翰森製藥(3692)、嗶哩嗶哩(9626)及中國燃氣(384)，可能成為染藍潛在候選者。

按該行推算，百度、快手及京東健康可能獲得的權重最高，分別達1.74%、1.37%及1.23%，潛在被動吸資3.9億美元、3.1億美元及2.8億美元。至於現有藍籌的潛在權重變化，該行估計滙豐控股(005)和友邦保險(1299)的權重會從日前的8.32%和8.19%，下調至8%，帶來潛在被動資金流出。

料未來兩次季檢擴容加快

中金又指，後續成分股擴容步伐不排除加快，目前藍籌股有66隻，距離今年中前增加至80隻的目標相去甚遠，若要實現這一目標，今次和8月季檢，平均每次需要增加7隻，步伐將明顯加快，納入範圍也會進一步擴大。

海螺環保符納港股通條件

至於恒生綜合指數，由於下月並非半年檢，故此次只會做局部小範圍調整。中金認為，海螺環保(587)可能符合滬港通納入標準；另外已為成分股的商湯(020)將於今年8月滿足納入滬港通條件。