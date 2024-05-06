中金據報對高級銀行家「降職減薪」削成本　董事總經理降級執行董事

《彭博》引述消息報道，中金內部已向部分銀行家宣布，根據最近生效的新績效評級制度，部分員工可能會失去董事總經理頭銜並被降級。而中金今次舉動，被部分員工解讀為公司採取不主動裁員下，以削減成本的方式，因為裁員重組會導致巨額費用產生，而且內地企業解僱員工也非常困難。

報道又引述消息人士透露，在新績效評級計劃下，中金銀行家將被分為五類評級，當中只有5%屬頂級組、45%將屬於第二類、20%屬於第三組、20%屬於第四組、10%屬於墊底組。

中金內地銀行家基本工資將被削25%

消息人士稱，上月中金已通知內地的銀行家，其基本工資將被削減多達25%；其中一位消息人士稱，業績排名前兩位的銀行家將在年底前以獎金的形式獲得減薪回饋。

中金公司在全球擁有超過1.5萬名員工，其中投資銀行家逾2,000名。消息人士稱，中金目前各業務部門擁有約300名董事總經理，其中投資銀行部門約有100名董事總經理。