中金據報禁止分析師唱淡市場　並禁炫富及透露薪酬

內地經濟及股市低迷，加上此前中資投行屢傳削減高薪員工薪酬，外電報道，中金公司（3908）本月向其研究部門發內部備忘錄，禁止分析師唱淡市場及經濟，並且禁止炫富及向第三方透露薪酬水平。

《彭博》引述一份中金公司的內部備忘錄，當中提出數點，包括面對國外客戶分享觀點時，禁止分析師發表有關對經濟或市場的負面評論，以減低涉及國家安全及政治的風險；同時，分析師在社交媒體上發評論時亦應謹慎，避免發布或分享政治敏感內容。內部文件又指，在邀請專家之前，要提前進行盡職調查，分析師更被要求「積極參與」黨建活動，包括研究最高領導人的思想。

有關削減成本及薪酬方面，中金內部備忘錄中，要求分析師在路演後，避免乘搭的士回家，或在商務宴會上點飲品，在加班時亦應避免使用全額膳食津貼；又提醒應該避免穿著奢侈品牌，以及向第三方透露薪酬。

曾傳中金大減高級銀行家年花紅逾四成

今年5月，中金傳出因去年利潤下跌，加上為響應內地「共同富裕」政策，決定將去年部分高級銀行家花紅削減40%，而中金亦就員工薪酬上限等問題，向徵求政府股東建議，但現時未獲任何具體指導。

當時有消息人士指，基於不少國有券商如中金，其最高級別管理層一般是共產黨員，若其薪酬不符合規定，將受到懲罰或降級。