熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 Lolly Talk CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-30 11:10:00

中金據報禁止分析師唱淡市場　並禁炫富及透露薪酬

分享：
中金據報禁止分析師唱淡市場，並禁炫富及透露薪酬。(資料圖片)

中金據報禁止分析師唱淡市場，並禁炫富及透露薪酬。(資料圖片)

內地經濟及股市低迷，加上此前中資投行屢傳削減高薪員工薪酬，外電報道，中金公司（3908）本月向其研究部門發內部備忘錄，禁止分析師唱淡市場及經濟，並且禁止炫富及向第三方透露薪酬水平。

中金禁唱淡市場及炫富

《彭博》引述一份中金公司的內部備忘錄，當中提出數點，包括面對國外客戶分享觀點時，禁止分析師發表有關對經濟或市場的負面評論，以減低涉及國家安全及政治的風險；同時，分析師在社交媒體上發評論時亦應謹慎，避免發布或分享政治敏感內容。內部文件又指，在邀請專家之前，要提前進行盡職調查，分析師更被要求「積極參與」黨建活動，包括研究最高領導人的思想。

有關削減成本及薪酬方面，中金內部備忘錄中，要求分析師在路演後，避免乘搭的士回家，或在商務宴會上點飲品，在加班時亦應避免使用全額膳食津貼；又提醒應該避免穿著奢侈品牌，以及向第三方透露薪酬。

曾傳中金大減高級銀行家年花紅逾四成

今年5月，中金傳出因去年利潤下跌，加上為響應內地「共同富裕」政策，決定將去年部分高級銀行家花紅削減40%，而中金亦就員工薪酬上限等問題，向徵求政府股東建議，但現時未獲任何具體指導。

當時有消息人士指，基於不少國有券商如中金，其最高級別管理層一般是共產黨員，若其薪酬不符合規定，將受到懲罰或降級。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受