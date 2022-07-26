中銀上調一年期港元定存至2.2厘 不過呢間銀行先最高

中銀上調一年期港元定存至2.2厘，不過招商永隆銀行一年期港元定存利率更高，達到3.05厘，為全港最高。（資料圖片）

美國加息在即，香港銀行率先上調定期存款利率吸客，招商永隆銀行據報已上調一年期港元定存利率至3.05厘，為全港最高，若以起存額10萬元計，一年收息3,050元，該行兩年期定存利率亦上調至3.2厘。

中銀香港（2388）亦將一年期港元定存利率上調至2.2厘，3個月及6個月亦分別調高至1.2厘及1.7厘。中銀香港合資格客及新資金結餘經網上或手機銀行承造定存，便可享上述優惠利率，起存額均為1萬元。

不過在三間發鈔行之中，渣打一年期定存利率最高，符合指定條件息率為2.4厘，滙豐銀行為有1.8厘。

渣打一年定存息 2.4 厘 發鈔行中最高

有分析指出，本港銀行接下來將陸續上調港元定存利率，又不排除未來一、兩個月，本港銀行的一年期港元定存利率普遍升至3厘，但部分銀行早前已部署吸納中長期資金，累積一定的長線存款，加上市場估計美息可能在年底後見頂回落，因此未必會不急於搶較長期的12個月資金。

建行亞洲最新3個月、6個月及1年期的港元定存利率，分別增加0.1厘至2厘；6個月及1年期利率均上漲0.05厘至2厘。恒生銀行（011）上周上調3個月定存息至1.2厘，6個月和12個月存息維持1.7厘不變。

至於計及中小型銀行中，目前3個月、半年及1年年息皆以富邦居首，3個月年息為8.88厘，半年年息是2.7厘，1年息率是3厘。

另外，港息持續上升，根據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息（HIBOR），隔夜拆息報0.80893厘，連升5天。與按揭利率相關的一個月拆息報1.19185厘，連升9天，創1個月新高。

港元銀行同業拆息

時期│最新息率│變動（與上個交易日比較）

隔夜│0.80893厘│升24.762個基點

一星期│1.05875厘│升30.089個基點

一個月│1.19185厘│升12.971個基點

三個月│2.0531厘│升3.524個基點

六個月│2.81661厘│升1.619個基點

十二個月│3.50054厘│升0.28個基點