中銀五一黃金周延長7分行服務時間 迎跨境客

中銀香港(2388)公布，將於五一黃金周延長7家指定分行的服務時間，該7家分行位於港九新界，分別為信德中心分行、銅鑼灣分行、廣東道中銀理財中心、圓方分行、啟德分行、屯門市廣場分行，以及上水分行，以配合跨境客戶開戶及理財需要。此外，香港國際機場分行則全年營業。
7 家指定分行於5 月1日(星期四)及5月4日(星期日)營業時間為下午12時30分至5時，其他分行休息；5月3日(星期六)服務時間為上午9時至下午5時，其他分行服務時間為上午9時至下午1時。至於5月2日(星期五)所有分行正常運作。
農曆新年跨境新開戶升1.2倍
中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，今年農曆新年黃金周期間，中銀香港的跨境新開戶總數亦較去年同期上升1.2倍。不少旅客會在假期順道在港開立銀行帳戶，帶動中銀個人跨境客戶開戶量持續上升，預計今年將有更多跨境客戶來港開戶或使用銀行服務。
中銀指，客戶到訪分行前，可通過中銀香港網站及「中銀香港微服務」平台預約辦理銀行服務，而現有的「中銀理財」或「私人財富」客戶可聯繫專屬客戶經理安排會面。該7家指定分行於延長營業期間將提供開戶、帳戶重檢及財富管理等非現金交易服務，並特別為預約到訪分行的客戶準備香港特色伴手禮、電子禮券等禮遇；跨境服務大使會在現場解答客戶查詢，分行亦設有自助設備滿足客戶各項銀行服務需求。
此外，未能親身到訪分行的客戶可在訪港期間透過中銀香港手機銀行辦理開戶或處理其他財務事宜，亦可致電7x24小時客戶服務熱線，進行自主理財。