中銀五一黃金周延長7分行服務時間 迎跨境客

農曆新年跨境新開戶升 1.2 倍

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，今年農曆新年黃金周期間，中銀香港的跨境新開戶總數亦較去年同期上升1.2倍。不少旅客會在假期順道在港開立銀行帳戶，帶動中銀個人跨境客戶開戶量持續上升，預計今年將有更多跨境客戶來港開戶或使用銀行服務。

中銀指，客戶到訪分行前，可通過中銀香港網站及「中銀香港微服務」平台預約辦理銀行服務，而現有的「中銀理財」或「私人財富」客戶可聯繫專屬客戶經理安排會面。該7家指定分行於延長營業期間將提供開戶、帳戶重檢及財富管理等非現金交易服務，並特別為預約到訪分行的客戶準備香港特色伴手禮、電子禮券等禮遇；跨境服務大使會在現場解答客戶查詢，分行亦設有自助設備滿足客戶各項銀行服務需求。