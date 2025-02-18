中銀人壽夥中銀等推優惠 便利跨境旅居退休

中銀人壽聯動同系公司締造跨境支付體驗及保障，圖左起為魏志煒、中銀信用卡(國際)副總經理陳碧蓮、中銀集團保險數字化拓展部總經理容志豪。

中銀集團人壽保險旗下「旅․心活」旅居體驗計劃聯動中銀香港(2388)、中銀集團保險，推出「旅․心活」網上快捷登記平台，更將通過中銀香港旗下流動支付應用程式BoC Pay+、中銀信用卡及中銀集團保險旅遊保障，為「旅․心活」會員提供跨境支付及保障，體現「銀行+保險」優勢；亦會陸續推出本地、跨境消費折扣及旅遊保險優惠，令協助客戶實踐旅居退休新模式。

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現時BoC Pay+客戶可透過「微信支付收款碼」、「銀聯雲閃付二維碼」及「數字人民幣二維碼」在內地超過1.3億家商戶付款。此外，BoC Pay+及中銀銀聯雙幣信用卡客戶於「旅․心活」18大旅居城市的熱門商戶除可享「跨境狂賞–北上GO」商戶立減優惠外，更可登記中銀信用卡「狂賞飛」活動盡享內地簽帳高達6%現金回贈，「旅․心活」會員親身以中銀信用卡簽帳指定精選旅居基地套餐可享額外5%折扣，照顧不同本地及跨境的消費需要。