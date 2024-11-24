中銀人壽贊助！首屆圖入城野逾千人參與 籌款60萬

由香港青年獎勵計劃(AYP)主辦、中銀集團人壽保險冠名贊助的首屆大型城野定向界「中銀人壽圖入城野定向挑戰賽 2024」於今日舉行，活動鼓勵青年人多「走出去」投入社區，提升策劃、溝通、團隊協作等「軟技能」，並保持對世界的好奇心。今年活動主題為關注青少年身心靈健康，參與人數逾1,000人，包括參賽者800人、活動義工、到場打氣的家屬和朋友等，其中約七成參賽者是30歲以下的青年，更為AYP的青年發展項目籌得60萬元經費。

獲港島區4個民政事務署協助

圖入城野以奪分式城市定向比賽形式進行，賽時須在6 時或3小時內完成，並分為多個組別，每個組別設有冠、亞、季三個獎項。活動獲特區政府民政及青年事務局支持，並得到港島區4個民政事務署(包括中西區、東區、南區及灣仔區)協助。

