中銀人壽贊助！首屆圖入城野逾千人參與 籌款60萬

由香港青年獎勵計劃(AYP)主辦、中銀集團人壽保險冠名贊助的首屆大型城野定向界「中銀人壽圖入城野定向挑戰賽 2024」於今日舉行，活動鼓勵青年人多「走出去」投入社區，提升策劃、溝通、團隊協作等「軟技能」，並保持對世界的好奇心。今年活動主題為關注青少年身心靈健康，參與人數逾1,000人，包括參賽者800人、活動義工、到場打氣的家屬和朋友等，其中約七成參賽者是30歲以下的青年，更為AYP的青年發展項目籌得60萬元經費。
獲港島區4個民政事務署協助
圖入城野以奪分式城市定向比賽形式進行，賽時須在6 時或3小時內完成，並分為多個組別，每個組別設有冠、亞、季三個獎項。活動獲特區政府民政及青年事務局支持，並得到港島區4個民政事務署(包括中西區、東區、南區及灣仔區)協助。
民政及青年事務局副局長梁宏正表示，希望透過是次圖入城野定向比賽，能夠啟發青年人為自己的人生「定向」，積極探索，規劃人生。他勉勵各位參賽者指，「定向」比賽需要計劃路徑，拿取最佳成績，和比賽一樣，人生都需要計劃路徑，其中亦難免有迷惘的時候，「但在這些時刻，我們要正向樂觀地面對困難和挑戰。不論成績如何，我相信各位在比賽中都會有所得著。」
中銀人壽冀強化年輕一代抗逆能力
中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚表示，青年發展是中銀人壽推動社會可持續發展的重點之一，希望透過多元化的活動為青年人提供鍛鍊身心及發揮潛能的機會，強化年輕一代的抗逆能力，建立勇於接受挑戰、敢於創新及堅毅不屈的正向思維，鼓勵年青人多「走出去」投入社區，因「走出去」才能發掘無限的可能和機會。