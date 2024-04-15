中銀人壽「大家減齡」夥中銀理財FamilyMAX推奶龍主題跑鼓勵運動

中銀人壽旗下健康生態圈品牌「大家減齡」獎賞計劃推出兩年以來，成功鼓勵超過10萬名會員投入減齡生活。為讓更多人享受到結伴運動的減齡樂趣，「大家減齡」宣布，推動創新的「拍住上」社交型運動文化，並夥拍「中銀理財」FamilyMAX 冠名呈獻全港首個奶龍主題大型跑步活動，帶來一系列全方位社交型減齡活動體驗。

「大家減齡」獎賞程式表示，於去年6月推出升級版，加入健康社交元素，例如可於排行榜看見朋友們的減齡進度，「畀心心」互相鼓勵，增加用戶投入感，提高互動，鼓勵用戶多運動以換領多元化健康獎賞。用戶數據顯示，使用了社交功能的用戶減齡成績更為顯著，他們的生理年齡較沒有使用社交功能的用戶平均「年輕」8個月，反映了人際互動明顯有助建立持之以恒的運動習慣。

「大家減齡」項目總監魏志煒表示：「我們希望憑藉『大家減齡』過去兩年的成 功經驗，讓更多人感受到與親友結伴運動帶來的好處，一齊實行大家減齡。因此，我們決定全力推動創新的『拍住上』社交型運動文化，首個重點活動是與『中銀理財』FamilyMAX 冠名呈獻全港首個奶龍主題跑，也是我們建構健康生態圈的其中一個主要活動。」

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示：「『中銀理財』客戶漸趨年輕化，當中近一半為有子女的年輕家庭。『中銀理財』於農曆新 年聯乘人氣角色『奶龍』推出『FamilyMAX龍年新春賞』，反應熱烈。為乘勝追擊，『中銀理財』將於今年6月與『大家減齡』合作冠名呈獻奶龍主題跑，希望鼓勵客戶透過有趣的短途跑，投入運動熱潮，更關注身心健康及親子關係。本年 度『中銀理財』FamilyMAX將舉辦更多親子活動，讓客戶促進家庭關係之餘，亦可保持身心健康。」