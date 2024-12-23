中銀人幣跨境清算 即日起延長至24小時服務

中銀香港(2388)宣布，由即日起進一步延長香港人民幣清算行的跨境清算服務時間，通過香港人民幣即時支付結算系統及人民幣快速支付系統為人民幣業務參加行提供香港時間周一至周五，24小時即時跨境人民幣清算服務，助力香港鞏固提升離岸人民幣業務樞紐地位。
今年首11月清算量660萬億人幣 創新高
中銀香港人民幣業務執行總監楊杰文指，隨著人民幣在國際市場的使用持續提升，香港人民幣業務輻射全球的作用更加突顯。SWIFT數據顯示，今年10月，全球70%以上的人民幣支付通過香港進行清算。中銀香港作為全球首家、清算量最大，以及香港唯一的離岸人民幣業務清算行，於今年1至11月，清算量達660萬億元人民幣，創下歷史新高。是次延長服務時段，將更好為海外市場交易提供即日跨境人民幣清算服務。
中銀香港自2003年擔任香港人民幣清算行，於2016年成為全球首家獲准以直接參與者接入人民幣跨境支付系統(CIPS)的境外銀行。目前，中銀香港為200多家本地及海外人民幣業務參加行提供服務。
金管局稱助鞏固香港人幣國際獨特角色
金管局歡迎中銀香港的優化措施，稱有助香港人民幣清算系統更好地為處於不同時區的銀行及客戶提供服務，使香港進一步發揮離岸人民幣業務樞紐的作用，鞏固香港在人民幣國際化進程中的獨特角色。