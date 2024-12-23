中銀人幣跨境清算 即日起延長至24小時服務

中銀香港宣布，即日起提供香港時間周一至周五，24小時即時跨境人民幣清算服務。(資料圖片)

中銀香港(2388)宣布，由即日起進一步延長香港人民幣清算行的跨境清算服務時間，通過香港人民幣即時支付結算系統及人民幣快速支付系統為人民幣業務參加行提供香港時間周一至周五，24小時即時跨境人民幣清算服務，助力香港鞏固提升離岸人民幣業務樞紐地位。

今年首 11 月清算量 660 萬億人幣 創新高

中銀香港人民幣業務執行總監楊杰文指，隨著人民幣在國際市場的使用持續提升，香港人民幣業務輻射全球的作用更加突顯。SWIFT數據顯示，今年10月，全球70%以上的人民幣支付通過香港進行清算。中銀香港作為全球首家、清算量最大，以及香港唯一的離岸人民幣業務清算行，於今年1至11月，清算量達660萬億元人民幣，創下歷史新高。是次延長服務時段，將更好為海外市場交易提供即日跨境人民幣清算服務。