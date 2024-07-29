中銀保險：截至今年5月底旅遊保交易筆數升逾三成半

中銀集團保險銀行拓展部總經理何應文表示，近年香港市民外遊及北上數字屢屢攀升，出遊模式轉變令客戶對全年旅遊保障的需求大幅增加。截至5月底，客戶經中銀香港線上渠道投保環宇智選旅遊保障計劃（全年計劃）的保費金額已超越 2019 年高峰期，錄得近八成半增長，反映現時客戶對全年旅遊保險的龐大需求及對本產品的信心。

該行指，優化版「環宇智選旅遊保障計劃」提升受保人年齡至100歲（適用於單次旅程計劃）；針對選擇自駕遊的旅客，計劃的外地租車自負額保障額由港幣5,000元提升至港幣8,000元（每一事故）。此外，為滿足不同類型客戶的出遊需要，計劃亦新增不同保障項目，包括因旅程延誤的寵物照顧保障，賠償額高達港幣1,500元；以飛行里數換取的機票行程因指定原因取消或縮短，亦可獲賠償手續費或現金津貼等。