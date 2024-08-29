中銀半年純利增18% 貸款減值大升近七成

中銀指，期內淨利息收入按年上升，主要由於平均生息資產增長，加上把握市場利率上升機遇，動態管理資產及負債，帶動淨息差提升。淨服務費及佣金收入按年上升，主要是把握了投資市場氣氛回暖、旅遊業提振的機遇，抵銷了信貸需求仍較疲弱的負面影響。

淨息差稍擴闊 減值撥備 21 億

期內淨息差1.46%，多0.01個百分點；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.61%，上升0.05個百分點，主要是把握市場利率上升機遇，動態管理資產及負債，積極管控存款成本，帶動貸存利差擴闊，以及債券投資收益率上升。淨利差錄1.06%，多0.01個百分點。

中銀上半年減值準備淨撥備20.81億元，多78%，當中貸款減值20.67億元，大升68.7%。期內普通股權一級資本比率20.05%，較去年底多1.03個百分點；一級資本比率20.05%，多1.03個百分點。

通過委任安永為核數師

集團同時宣布，結合市場信息，基於審慎原則，並考慮公司業務需要，通過委任安永會計師事務所為2024財政年度核數師的建議，惟須待股東批准，集團認為安永具備為提供審計服務的執業資質和專業勝任能力，建議符合股東的整體最佳利益。而作為2023財政年度及2024年度中期核數師的羅兵咸永道，已書面確認並無任何就有關委任核數師的建議而需要通知股東的事項。