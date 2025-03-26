中銀多賺17% 末期息增24%至1.419元 今年起按季派息

中銀計劃自2025年起按季宣派股息。(資料圖片)

中銀香港(2388)公布去年底止全年純利382.33億元，按年升16.8%；淨利息收入523.34億元，多2.5%；淨服務費及佣金收入98.93億元，多7.9%；除稅前溢利467.54億元，增14.3%；每股盈利3.6162元；擬派發末期股息1.419元，多24%，全年派1.989元，多19%，派息比率55%，多1個百分點。集團指，計劃自2025年起按季宣派股息。

去年下半年淨息差較上半年擴闊

期內中銀淨息差錄1.46%，少7個基點，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.64%，升1個基點。另外，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入上升12.22億元或4.2%，主要由淨息差上升帶動，淨息差較上半年擴闊6個基點至1.67%。