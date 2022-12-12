中銀夥中行在港率先推數字人民幣試驗

中銀香港(2388)與中國銀行(3988)合作，在香港率先推出「數字人民幣」(e-CNY)優先體驗活動。合資格客戶於登記期內在BoC Pay成功登記優先體驗活動後，可在數字人民幣(試點版)App憑香港手機號碼開立並使用中行個人數字人民幣錢包。凡成功參與優先體驗活動的客户，更可獲總值最多100元的數字人民幣消費紅包，在內地支援數字人民幣付款的線下商戶、京東購物商城(JD.COM)以及香港部分U購select指定門店使用。

提供港元清算服務

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光指，在是次優先體驗活動中，該行可為本地商戶提供港元清算服務，方便商戶接受數字人民幣作為付款方式，為日後內地人士在港使用數字人民幣消費進行模擬驗證；同時亦支持本地客戶在內地指定電商平台使用數字人民幣進行支付，為網購客群提供多元化的支付體驗。將繼續支持數字人民幣相關工作，探索數字人民幣於本港的多元化應用場 景，發揮數字人民幣的技術優勢，在促進大灣區發展、便利跨境金融服務等方面發揮 更加積極的作用。

中銀香港在內地和香港監管機構的支持下，已完成包括以轉數快(FPS)增值數字人民幣錢包、數字人民幣收單等多項基礎服務的開發，共有200餘名來自該行及其他參與銀行人員，已率先完成兩輪技術驗證。冀透過金融科技和央行數字貨幣，進一步優化跨境支付體驗，為內地和香港居民跨境消費等業務場 景提供更為便利的支付服務。