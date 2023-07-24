中銀料美加息周期近拐點 留意債券機會

最新數據顯示，美國第二季度開始，通脹進入快速下行勢頭，從年初的6.5%，跌至5月的4%，這使聯儲局6月以鷹派暫停加息，並向市場傳遞控制通脹的 決心。由於通脹下行趨勢已確立，加強市場對加息周期有望完結的預期。展望第三季度，張詩琪預計通脹將繼續快速下行。繼5月通脹率創兩年最小增幅後，隨著基數效應及連續十次加息後，壓抑通脹效果已開始顯現，通脹有望在未來幾個月保持下降。若通脹一如預期維持回落勢頭，預期第三季聯儲局較大機會只加息一次，並將繼續採用「暫停加息及鷹派引導」的方向管理市場預期，但認為聯儲局暫時不會明確訂下暫停加息時點。

增持美債 助對沖風險提高收益

在投資策略方面，張詩琪認為市場對加息周期將見頂預期，令全球股市曙光初現。但由於貨幣政策存在滯後性，隨著名義國內生產總值(GDP)增長下降，通脹下行，實質利率上升，高利率對經濟影響將更明顯，從而影響企業盈利。企業盈利下跌將蓋過估值的擴張作用，令股市經歷一個周期性下跌。故此，投資策略上應該以防守性板塊以降低組合波幅。經歷去年股票及債券同步下跌後，債 券於今年第二季開始已回復其對沖股市功能。由於美國國債是加息周期最先見底的資產，故在投資組合中增持美國國債類資產，能對沖風險之餘亦能提高收益。

A 股表現將逐步修復

股票方面，估值能否持續上漲取決於衰退來臨的時點。在聯儲局加息預期不斷改變下，美股反映經濟中樂觀預期部分，惟當前股價已充分甚至過度反應其樂觀預期。張詩琪認為，美股還須先經歷周期性下跌，才能夠在支持性的政策與新的經濟復甦環境下，開啟可持續的牛市。至於A股在內地經濟金融中戰略定位，以及中長期向上趨勢和邏輯沒有改變且不斷強化，伴隨經濟數據企穩反彈，A股表現將逐步修復。

固定收益方面，聯儲局加息拐點臨近，美債息更大機會反覆下行。目前高評級 債券利率處於歷史高位，短期來看，通脹下行有望為美債息持續提供反覆下行空間，債息下行概率和獲利空間遠高於上行動力與風險。